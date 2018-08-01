Прошли по новому мосту через Волгу в Дубне

1 августа на стройплощадку моста в районе Заволжской базы прибыла представительная делегация Объединённого института ядерных исследований во главе с его директором В.А. Матвеевым. На стройплощадке ученых уже ждали глава города М.Н. Данилов, заместитель главы Е.А. Штейен, председатель Совета депутатов С.А. Куликов, зам директора Мостоотряда №90 руководитель проекта А.В. Крымский и представители городских СМИ.

После непродолжительной экскурсии по стройплощадке и разъяснений А.В. Крымского членов делегации лифтом подняли на мост. Затем экскурсанты направилась к последнему русловому пролёту, которым Волга уже была перекрыта.

Для перехода с правого берега на левый В.А. Матвеев и М.Н. Данилов (первыми из не мостовиков!) воспользовались временной монтажной конструкцией. За ними последовала вся делегация, которая прошла до стыка собственно моста с эстакадой на левом берегу.

После этого Волгу по мосту все перешли уже в обратном направлении и на правосторонней эстакаде, в месте её пересечения с кругом на Боголюбова благополучно спустилась на грешную землю.

Надо заметить, что работы на этом объекте уже не так далеки от завершения. Идёт бетонирование и асфальтирование дорожного полотна. Круглосуточно прходят работы

по монтажу замыкающих блоков пролетного строения, продолжаются обустройство съездов с моста, дорог - дублеров, разборке временных конструкций, покраске элементов сооружения. О том, что уже сделано и что предстоит сделать, журналистам рассказали В.А. Матвеев, М.Н. Данилов и А.В. Крымский.

Сергей Гор