Проблемный дом на Понтекорво 18 реконструируют

Строительство 77 пт, 24.08.2018 - 11:27
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Владимир Романцов, Главный эксперт Отдела взаимодействия со средствами массовой информации
Соответствующее постановление №108 ПА-646 «О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции» за подписью главы г.о. Дубна Максима Данилова вышло 22 августа
В постановлении говорится:
- 1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Московская область, г. Дубна, Понтекорво, 18 аварийным, подлежащим реконструкции.
- 2. Заместителю главы Администрации городского округа Дубна (Тимошенко Н.А.) направить собственникам жилых помещений многоквартирного жилого дома, признанного аварийным и подлежащим реконструкции в соответствии с п. 1 настоящего постановления, требование о реконструкции в срок до 01.10.2018.
- 3. Председателю Комитета по управлению имуществом города Дубны (Ксенофонтову А.В.) обеспечить предоставление жилых помещений маневренного фонда гражданам, занимающих жилые помещения по договорам социального найма, в 1 секции многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Понтекорво д.18 на период реконструкции.
- 4. Заместителям главы Администрации городского округа Дубна (Смирнову Н.А.,Тимошенко Н.А., Штейну Е.А.) принять необходимые меры по предоставлению жилых помещений маневренного фонда собственникам жилых помещений 1 секции многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Понтекорво д.18, на период реконструкции в соответствии с действующим законодательством.