Посещение Центра двигателестроения ЗАО БОРИСФЕН

ЗАО «БОРИСФЕН» является ведущим предприятием в России, предоставляющим широкий спектр услуг по производству, ремонту, поставкам, обслуживанию, увеличению ресурсных показателей авиационных двигателей и промышленных газотурбинных установок мощностью от 2,5 до 20 МВт.

ЗАО «БОРИСФЕН» выполняет поставки на территории Российской Федерации промышленных газотурбинных установок наземного применения разработки АО «МОТОР СИЧ», а также запасных частей и агрегатов к ним.

На территории собственного технического центра ЗАО «БОРИСФЕН» в городе Дубне идет подготовка собственного сборочного производства газотурбинных электростанций семейства ПАЭС-2500 по лицензионному контракту с АО «МОТОР СИЧ» с возможностью приемо-сдаточных испытаний на газообразном топливе.

Руководители и ведущие специалисты ЗАО «БОРИСФЕН» представили гостям презентацию возможностей использования промышленных газотурбинных установок для производства электроэнергии и других сфер их применения.

Особый интерес у Главы города вызвал представленный проект мусороперерабатывающего энергетического комплекса с использованием газотурбинной установки, поскольку проблема переработки и утилизации мусора является чрезвычайно актуальной как для Московской области, так и для России. Глава города предложил проработать ценовые показатели такого способа переработки и показатели экономической эффективности реализации данного проекта.

После обсуждения состоялось знакомство с производственными мощностями предприятия и встреча с коллективом Центра двигателестроения ЗАО «БОРИСФЕН». Глава города Максим Данилов рассказал о развитии города, а также о том, что делается для улучшения условий и качества жизни горожан. Он также ответил на вопросы участников встречи.