Перспективы развития предпринимательства в регионе обсудили на форуме «Территория бизнеса»

Инициаторами проведения форума «Территория бизнеса 2018» выступили университет и школа бизнеса «Синергия» при поддержке правительства Московской области. Мероприятие посетили более 6 тысяч участников, в том числе, руководители подмосковных технопарков, ОЭЗ и их компаний-резидентов, а его спикерами стали владельцы бизнеса, известные предприниматели, эксперты, представители государственного сектора. В форуме принял участие генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Мероприятие направлено на поддержку предпринимательских инициатив и содействие развитию бизнеса в регионе. Поэтому в центре обсуждений были такие темы, как создание особых экономических зон, привлечение в регион инвестиций и перспективных стартапов, развитие цифровых технологий в бизнесе.

В рамках форума было организовано большое интервью с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, который отметил, что годовые темпы роста экономики в Подмосковье необходимо поддерживать на уровне 4%: «Мы стараемся быть рядом с теми, кто генерит новые идеи, кто занимается бизнесом, у нас большая программа. Мы в этом году растем на 3,9%, в прошлом году экономический рост был 3,6%. Задача - держать темп и ни в коем случае не упасть ниже 4%».

Сегодня Подмосковье является одним из лидеров по развитию предпринимательства в России. Здесь находятся 58 индустриальных парков и 12 технопарков, три особых экономических зоны, для резидентов которых предусмотрена масса льгот. Это территории с полностью подготовленной инфраструктурой, а общее число резидентов уже превышает тысячу компаний. Глава подмосковной администрации особо отметил ОЭЗ в Дубне: «У нас есть Дубна. И каждый клочок земли в свободной экономической зоне расписан. И еще 35 гектаров привлекаем. Мы ищем новые мощности по электричеству и по газу. Туда идут инновационные предприятия, самые умные люди. Такие индустриальные парки нужно создавать. Часто они работают с иностранным капиталом».

Деловая площадка крупнейшего предпринимательского форума изначально создавалась с целью стимулировать развитие бизнес-среды в Подмосковье. В ходе мероприятия его участники получили инструменты успешного старта и ведения своего дела от практикующих специалистов, информацию о диджитал-продвижении и личной эффективности.