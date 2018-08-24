Перенос начала учебного года в Университете "Дубна"

Уважаемые студенты 1-го и 2-го курсов!

В связи со срывом сроков выполнения подрядчиком ИП Тарасенко Виталий Иванович работ по Контракту №Ф.2018.179262 от 07.05.2018 г. «Ремонт системы холодного водоснабжения и канализации и ремонтные общестроительные и отделочные работы в душевых и туалетах общежитиях колледжа государственного университета «Дубна», вышел приказ ректора университета «Дубна» о переносе начала 2018-2019 учебного года на 17 сентября 2018 года для студентов 1-го и 2-го курсов.

Общее собрание студентов 1-го курса переносится с 1-го сентября 2018 года на 15 сентября 2018 года в 12 часов в конференц-зале 5а корпуса.

Заселение студентов 1-го и 2-го курса в общежития университета «Дубна» начнется с 13 сентября 2018 года.

По всем вопросам, обращайтесь на горячую линию:

Крупская Марина Михайловна

8-496-216-60-38,

8-926-688-14-04,

8-905-709-39-13.

Звонить в рабочее время, с 9-00 до 18-00

Приносим свои извинения за сложившуюся ситуацию!

Администрация Государственного университета "Дубна"