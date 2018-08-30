Отопительный сезон в Дубне. Видео

Зима в нашей стране суровая, поэтому подготовкой к ней занимаются все. Жители утепляют свои квартиры, управляющие компании приводят в порядок внутридомовые сети, ресурсники запасаются топливом, проводят ремонт котельного оборудования, устраняют неисправности наружных сетей. Причём у всех, кроме жителей, подготовка к новому отопительному сезону начинается с завершением старого.

О степени готовности Дубны к зиме и погашении задолженности за газ в нашем видео рассказывают Н.А. Тимошенко и Д.В. Шилин.