Оперативно-профилактическое мероприятие «Квартира»

ОМВД России по г.о. Дубна напоминает гражданам о необходимости быть бдительнее. Сообщайте в полицию обо всех подозрительных лицах, находящихся в подъездах. Запирайте двери, закрывайте окна, когда уходите из дома, старайтесь не сообщать посторонним лицам о том, что уедете или будете отсутствовать продолжительное время.

Если вы обнаружили признаки проникновения в вашу квартиру, незамедлительно обращайтесь в полицию и дождитесь приезда следственно — оперативной группы:

Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112)

Уголовный розыск: 8-496-214-73-41; 8 (999)-098-96-21

По вопросам охраны объектов и мест хранения имущества граждан обращаться по телефонам: