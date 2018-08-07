ОЭЗ «Дубна» перевыполняет планы по всем показателям

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев на общем собрании коллектива Управляющей компании ознакомил сотрудников с итогами первого полугодия 2018 года. Он отметил, что благодаря поддержке областного правительства, а также профессионализму каждого специалиста особая экономическая зона перевыполнила взятые на себя обязательства по всем показателям и привел несколько итоговых цифр и фактов.

- Сегодня в Подмосковье при поддержке региональной власти реализуются десятки масштабных инвестиционных проектов, - отметил Антон Афанасьев. - Беспрецедентные льготы и огромное внимание руководства области к нашей ОЭЗ, участие в решении всех вопросов по проектам ее резидентов позволяют «Дубне» активно развивать инфраструктуру, создавая привлекательные условия для инвесторов. При плане привлечения 12 резидентов в 2018 году, только за первое полугодие с инновационными проектами в ОЭЗ уже пришли 15 компаний. Объем заявленных ими инвестиций превышает 5,5 млрд. рублей, а 7 из них планируют строить на обеих площадках зоны собственные предприятия самого различного профиля деятельности. Это полугодие вообще стало самым активным за все время существования ОЭЗ в плане возведения компаниями своих научно-производственных комплексов и офисно-деловых зданий - до конца года такое строительство планируют завершить 12 резидентов.

В настоящее время в подмосковной ОЭЗ «Дубна» 144 инвестора. Положительную динамику развития показывают как технико-внедренческие, так и промышленно-производственные компании. Только с начала года резидентами произведено продукции на сумму свыше 3 млрд. рублей, объем налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды, составил 311 млн. рублей. Инвесторы получили налоговые льготы на сумму свыше 192 млн. рублей, объем льгот по уплате таможенных платежей составил 107 млн. рублей. Компаниями было создано 242 новых рабочих места, большинство – для жителей наукограда, молодых дубненцев.

Антон Афанасьев подчеркнул, что действующие резиденты на сегодняшний день нарастающим итогом уже обеспечили инвестиционные вложения в реализацию своих проектов на сумму почти 19 млрд. рублей и произвели продукции более чем на 25 млрд. рублей.