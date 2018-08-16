Обеспечение безопасности на выборах 9 сентября

Общественный порядок 5 чт, 16.08.2018 - 08:03
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна
В период подготовки и проведения выборов, на избирательных участках силами сотрудников полиции будет обеспечена охрана общественного порядка.
Непосредственно в день голосования перед открытием избирательных участков все помещения будут обследованы кинологической службой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Убедительно просим вас соблюдать выборное законодательство РФ, ограничить парковку транспортных средств на территориях, прилегающих к избирательным участкам.
Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства, просим сообщать по телефонам:
- Дежурная часть: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или 02 (112)
- «Телефон доверия» Главного Управления МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66