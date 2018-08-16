Обеспечение безопасности на выборах 9 сентября

Непосредственно в день голосования перед открытием избирательных участков все помещения будут обследованы кинологической службой на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Убедительно просим вас соблюдать выборное законодательство РФ, ограничить парковку транспортных средств на территориях, прилегающих к избирательным участкам.

Обо всех фактах нарушения избирательного законодательства, просим сообщать по телефонам: