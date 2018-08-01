О ветхом жилье, обманутых дольщиках «Европейского квартала», «Ривер Клаба» и разрушенной «Мечте». Видео

В последний день июля заместитель главы города Н.А. Смирнов встретился с представителями СМИ Дубны и ответил на их вопросы. В большинстве своём, интерес журналистов касался строительства в городе и мер, которые применяет администрация по решению важнейших задач в этой сфере.

В настоящее время с профильными областными министерствами ведётся работа по прокладке всей необходимой инфраструктуры (газ, дороги, вода, провода) поселка для многодетных семей в Юркино. Следующая стадия этой работы - проект.

По предварительным подсчётам, только на проектирование дорожной сети в этом жилом комплексе потребуется от 5 до 10 млн ₽. Когда готовый проект пройдёт госэкспертизу, тогда можно будет говорить о финансировании строительства посёлка из областных программ.

Как будут вестись строительные работы в целом по городу, что необходимо знать обманутым дольщикам, когда дойдёт очередь до стоящего не первый год без окон и дверей детсада «Мечта» и прочее - в нашем видео.