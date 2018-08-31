О проверках газовиков, вывозе мусора, бесхозных авто и гаражах. Видео

С целью установления прозрачности рынка обращения с отходами и увеличения уровня переработки вторсырья, в рамках реализуемой Правительством РФ реформы этой отрасли, все регионы до 1 января 2019 года должны перейти на новую систему вывоза мусора.

По завершению конкурсных процедур оператором в г.о. Дубна сроком на 10 лет стало ООО «РАСТРИМ-МО». Для населения вывоз мусора становится коммунальной услугой с отдельной строкой в платежках за ЖКУ. Платить будут обязаны все, в том числе и владельцы частных домов.

Об этом сообщалось на очередном брифинге в администрации Дубны. Кроме этого, были получены ответы на вопросы жителей о законности нахождения металлических гаражей во дворах домов, о мерах по эвакуации брошенных автомобилей на дворовых стоянках и мероприятиях по профилактическим осмотрам внутриквартирного газового оборудования.

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