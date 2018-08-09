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О безопасности на воде

Служба спасения     18     чт, 09.08.2018 - 14:20
ОМВД
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Инна Михайлова, Специалист по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОМВД России по г.о. Дубна

ОМВД России по г.о. Дубна напоминает об основных правилах безопасности на воде

Открытый водоем - это всегда некоторая опасность и риск. Вода может выглядеть приветливо, но даже тот, кто хорошо умеет плавать, может попасть в беду.

Чтобы этого избежать, детям и взрослым необходимо строго соблюдать ряд простых правил поведения на воде:

  • не заходить на глубокое место, если не умеешь плавать; 
  • для купания пользуйтесь пляжами в специально отведенных местах; 
  • не нырять, не прыгать в воду в незнакомых и необорудованных для этих целей местах; 
  • опасно купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за знаки ограждения и подплывать близко к судам и катерам; 
  • не купаться при плохом самочувствии; 
  • попавшему в беду окажите помощь и сообщите о нем на ближайшую спасательную станцию; 
  • нельзя подавать ложные сигналы о помощи.;
  • взрослым следует заранее провести с ребенком беседы и подробно объяснить правила безопасного поведения на воде, а также объектах водного транспорта, если отправляетесь в круиз или на теплоходную прогулку.

 

В чрезвычайных ситуациях на воде очень важно не подвергаться панике, оценить обстановку в целом и наметить наиболее безопасную линию поведения. 

Будьте осторожны и отнеситесь к отдыху у воды благоразумно. Тогда и отдых принесет радость и оставит хорошие воспоминания. 

Помните, если вы стали жертвой злоумышленников, немедленно обратитесь в ОМВД России по городскому округу Дубна по телефонам: 8-496-214-71-19, 8-496-212-29-04 или по номеру 02 (112)

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