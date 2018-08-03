Новый 17‑этажный жилой дом построили в Дубне

«Объект получил ЗОС и готовится к вводу в эксплуатацию. Застройщиком жилого дома выступает ООО «Бетиз и К». В плане благоустройства учтены требования доступности для маломобильной группы населения», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Общая площадь односекционного 17-этажного дома составляет 9007 квадратных метров. Дом рассчитан на 118 квартир жилой площадью 7065 квадратных метров.

На прилегающей территории обустроены детская игровая и спортивная площадки, обустроен тротуар и парковочные места.

В январе-июне 2018 года на территории области за счет всех источников финансирования введено 51355 новых квартир общей площадью 3,93 миллиона квадратных метров, что на 33,2% больше, чем в январе-июне 2017 года. В сельской местности введено 1,56 миллиона квадратных метров жилья, что составило 39,8% от общего ввода.