Новые разработки резидентов ОЭЗ «Дубна» на форуме «Армия-2018»

«Инновационный клуб» - одно из ключевых событий Международного военно-технического форума «Армия-2018». Экспозиция этого спецпроекта на тему «Искусственный интеллект: сферы его применения и сквозные технологии» будет организована в Конгрессно-выставочном центре «Патриот». По числу заявок, а их более 300, в том числе, от зарубежных производителей, уже сейчас понятно, что выставка привлечет внимание не только российской, но и мировой общественности.

Заглянуть в будущее предлагают и два резидента особой экономической зоны «Дубна». Так, компания «ДЕДАЛ» представит более десятка новых и уже зарекомендовавших себя на рынке перспективных технических средств для оборонно-промышленного комплекса России. Это, в том числе, комплект технических средств для защиты акваторий объектов из состава комплекса «Кедр СМВ», боносетевое сигнализационное заграждение «Енисей», комбинированный радиационный монитор «Спектр» с функцией металлообнаружения, устройство «Штора», изменяющее степень прозрачности заграждения, средство нелетального электрошокового воздействия из состава системы активной защиты «ДикобрАЗ». Отдельно вниманию посетителей будет предложен стенд, демонстрирующий компетенции предприятия «ДЕДАЛ» в области электронных учебных пособий, 3-D тренажеров с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, мобильных технологий и геоинформационных систем.

Еще один резидент ОЭЗ - российский разработчик и производитель решений для «умного» офиса компания «ГЕТМОБИТ» продемонстрирует новейшую унифицированную док-станцию GM-Box. Напомним, что это устройство заменяет персональный компьютер и телефонный аппарат, а вместе со встроенными средствами криптографической защиты обеспечивает безопасную работу сотрудников государственных ведомств. На выставке компания представит специализированную модель универсальной двухконтурной док- станции GM-Box для одновременной работы в открытом (с доступом в интернет) и закрытом (где обрабатывается конфиденциальная информация) контурах сети организации с одного устройства. Решение позволит расширить возможности использования «военного информационного облака», обеспечив возможность защищенного подключения, работы с клиентскими приложениями и поддержку квалифицированной электронной подписи. В качестве средства аутентификации возможно использовать электронную карту военнослужащего. Полнофункциональный отечественный продукт прошел апробацию в ряде государственных ведомств и корпораций и сегодня успешно конкурирует на рынке с зарубежными аналогами.

Предполагается, что форум «Армия-2018» и организованный в его рамках «Инновационный клуб» соберут широкий круг специалистов различного профиля. В деловой части мероприятия примут участие представители министерства обороны РФ, предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательских организаций и высших учебных заведений, РАН, известных зарубежных фирм. Прямое взаимодействие разработчиков, производителей техники, в том числе резидентов ОЭЗ «Дубна», с ее потенциальными потребителями позволит посетителям получить представление о развитии современных технологий в сфере безопасности, участникам форума - перспективные предложения, а кому-то заключить взаимовыгодные контракты.