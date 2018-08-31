Новое поколение систем бесперебойного питания от резидента ОЭЗ «Дубна»

Оборудование, которое по собственным инновационным технологиям разрабатывает и производит на территории особой экономической зоны «Дубна» ее резидент компания «ТЕХНОКОМПЛЕКТ», давно и прочно занимает свою нишу на отечественном рынке. На объектах электроэнергетики России его ценят, в первую очередь, за гарантированное качество, надежность и высокую адаптацию технических решений к требованиям заказчика.

- Летом этого года мы завершили приемочные испытания систем бесперебойного питания переменного тока «Дубна», - рассказывает технический директор ЗАО «МПОТК «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» Константин Плотников. - Единичная мощность систем нового поколения достигает 600 кВА, при параллельном соединении достигает 2,4 МВт, а среди основных преимуществ – использование при производстве до 95% отечественных комплектующих и материалов, что особенно важно в условиях санкционной войны и жесткой конкуренции с импортным оборудованием. Кроме того, наши системы позволяют обеспечить бесперебойное питание цепей переменного тока ответственных потребителей первой категории стабилизированным напряжением независимо от помех в питающей сети, и даже в случае полного отсутствия входного электропитания, в течение заданного времени поддержки от аккумуляторных батарей или дизель-генераторных установок.

Образцы систем бесперебойного питания (СБП) переменного тока «Дубна» были продемонстрированы на специальной экспозиции «Инновационный клуб» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2018» и получили заслуженное одобрение посетивших выставку специалистов и экспертов.

Гарантийный срок эксплуатации СБП рассчитан не менее, чем на 15 лет. Подобное современное оборудование используется на объектах военного, в том числе, двойного назначения, сегодня в нем крайне заинтересованы предприятия сферы атомной энергетики, дата-центры, автоматизированные системы безопасности и управления технологическими процессами, инженерные и транспортные инфраструктуры, крупные медицинские комплексы и системообразующие кластеры.

Преимущества отечественного оборудования производства дубненского резидента компании «ТЕХНОКОМПЛЕКТ» уже дважды - в мае и июле демонстрировались представителям Министерства обороны РФ, Главного управления специальных программ Президента РФ, эксплуатирующих подразделений и проектных институтов и получили высокую оценку экспертов.

На перспективу у резидента ОЭЗ «Дубна» амбициозные планы – руководство компании рассчитывает нарастить темпы роста предприятия и в ближайшем будущем обеспечить потребности отечественного рынка в области разработки и производства систем гарантированного (бесперебойного) энергоснабжения для потребителей всех категорий.