Началось предотлетное скопление журавлей

В течение одного дня наблюдений специалисты наблюдали свыше ста птиц, включая птенцов, улетающих в пойму реки Дубны и на озеро Заболотское.

Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, массового отлета журавлей следует ожидать в конце августа-первой половине сентября, основные места их зимовок – Иран и запад Индии. Назад, в Подмосковье птицы прилетят в апреле.

Министр напомнил, что во второе воскресенье сентября отмечается Всемирный день журавля. Впервые праздник отметили в 2002 году в США. Спасая исчезающего американского журавля, ученые-экологи подкладывали его яйца в гнезда журавлей других видов, которые отправлялись на гнездование в безопасные места. День, когда на гнездование отправился целый выводок спасенных птиц, был объявлен новым экологическим праздником, а журавль стал символом организаций, охраняющих природу.

Всего насчитывают около 15 видов журавлей, в России гнездятся семь из них. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона.

В настоящее время в заказнике «Журавлиная родина» проводятся экскурсии для всех желающих своими глазами увидеть этих красивых птиц, собирающихся на зимовку. Подробности и условия участия в экскурсиях можно узнать здесь: http://www.craneland.ru/