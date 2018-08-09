На трассе Москва-Дубна внедорожник сбил пешеходов. Видео

Момент ЧП сняли камеры уличного видеонаблюдения. На видео видно, как две женщины переходят дорогу по пешеходному переходу, несмотря на «красный». Автобус, который двигался по правому ряду, успел притормозить и пропустить нарушителей ПДД. Однако двигавшийся по соседней полосе внедорожник остановиться не смог и практически на полной скорости въехал в людей. От удара пешеходов отбросило в стороны. Водитель с места происшествия не скрылся.