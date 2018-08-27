Многодетные семьи в Дубне получили землю

С 8 часов началась регистрация представителей многодетных семей, в 9 часов стартовала жеребьевка.

Первый конверт с заветным кадастровым номером земельного участка тянула Виктория Торочкова. Всего в этот день между многодетными семьями города были распределены запланированные 374 участка в Юркино г. Дубны Московской области. Сразу после участия в жеребьевке представители семей могли посмотреть на большой карте, какой именно участок они вытянули.

Со списком семей и участков, а также с протоколом жеребьёвки можно познакомиться в Комитете по управлению имуществом. Сейчас специалисты КУИ обрабатывают пакеты документов от многодетных семей. Затем единым списком документы отправят в межведомственную комиссию земельно-имущественных отношений в Московской области. После получения протокола комиссии в КУИ подготовят постановления о предоставлении в собственность земельных участков для многодетных семей. Каждой многодетной семье в день жеребьевки была роздана памятка с инструкцией по дальнейшим действиям.

С этим долгожданным событием многодетные семьи Дубны поздравил Глава г.о. Дубна Максим Данилов. В обращении к семьям Максим Николаевич отметил: «Впереди еще много совместной работы по созданию транспортной, инженерной, энергетической инфраструктуры. Поэтому встречаться с вами мы теперь будем, наверное, еще чаще. Поселок должен развиваться».

Оксана Егоркина