Крупное мозаичное панно появится в Дубне

Михаил Поляков — художник, но специализируется на мозаике. Он хочет сложить из отдельных детских рисунков целостную композицию. Более 120 работ будут составлены в панно размером около девяти квадратных метров. Между ними планируется разместить мозаичные вставки. Автор проекта считает задачу интересной и непростой, поскольку дети рисуют разное. Многие изображают закаты, виды города, букеты, также есть автомобили, корабли, портреты, даже герб Дубны.

Все они — взрослые и дети — стали художниками-космистами. Они рисуют упорядоченный мир вокруг, по-гречески — космос. Рисуют так, как понимают его, каким смогли увидеть. Маленьких активно поддержали родители. Каждый хочет, чтобы его рисунок стал частью большой композиции.

«Сегодня мы рисуем закат. Лето уходит, но нам хочется, чтобы оно немножечко задержалось. Поэтому наш рисунок сегодня яркий, напоминающий о лете, которое прошло незабываемо», — рассказала участница проекта.

Для проекта Михаил купил специальную плитку, покрытую мягким лаком. Каждую отшкурил, чтобы на поверхности лучше держался рисунок. Его наносят акриловыми красками, предназначенными для росписи керамики. Автору проекта предстоит обработать каждую плитку специальным составом и особым образом высушить. Через несколько недель будут готовы элементы для составления масштабного панно, нарисованного сотней дубненцев.

«Каждый будет являться автором. Там 120 плиток. Представляете, 120 авторов, 120 человек будут проходить мимо и показывать — это мой рисунок, здесь я нарисовал, а здесь — я! Это, мне кажется, очень будет хорошо», — поделился художник и автор проекта.

Мозаичное панно станет самым крупным в Дубне. Разместить композицию планируется так, чтобы ее могло увидеть как можно больше людей, — прямо на улице, в Институтской части города. Понадобится довольно большая пустая ровная плоскость. Идеальным автор проекта считает внешнюю стену библиотеки Объединенного института на улице Блохинцева. Использование локации на данный момент согласовывают.