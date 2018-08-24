Конверты с номерами земельных участков. Кому повезет?

Земельные участки получают 374 многодетные семьи. Изначально планировалось 383, но размер девяти участков превышает 15 соток. По закону Администрация не имеет права предлагать такие участки (они должны быть строго от 10 до 15 соток). Поэтому эти 9 участков будут приведены к нормативному размеру и распределены позже.

Всего в Дубне на очереди 430 многодетных семей. Еще 74 семьи ранее уже были обеспечены земельными участками.

Упаковкой конвертов и жеребьевкой занимается Комиссия по распределению земельных участков многодетным семьям, состоящим на учете в целях предоставления в собственность бесплатно земельного участка, утвержденного Постановлением Администрации г.о. Дубна от 10.08.2018 № 108ПА-611. Председатель комиссии - заместитель главы администрации г.о. Дубна Штейн Е.А.