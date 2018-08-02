Конкурс «Улицы ОЭЗ «Дубна» II этап

Дубненцы приняли в конкурсе самое активное участие – ими было предложено почти 600 новых наименований улиц. Самыми популярными стали Мостовая, Волжская, Прогрессивная, Экономическая. Встречались и оригинальные, например, улицы Моей молодости, Южная канавка, Добрых дел, Аллея Удачи. Десять респондентов предложили название Радужная, которое уже есть в коттеджном поселке Ла-Кросс. С учетом специфики наукограда, многие улицы дубненцы называли именами известных ученых, космонавтов, исследователей.

После тщательного отбора повторяющихся, а также не соответствующих условиям конкурса названий в комиссию по топонимике при администрации г. Дубны будет направлено около 400 новых имен улиц. Именно из них и будет сделан выбор.

Жители наукограда также смогут принять участие во втором этапе конкурса и, начиная со 2 августа, голосовать на интернет-странице сайта ОЭЗ http://street.oezdubna.ru/ за наиболее понравившиеся из предложенных названий. Рекомендации дубненцев обязательно будут учтены комиссией по топонимике, и, таким образом, еще 14 улиц особой экономической зоны «Дубна», расположенных на ее территории по обе стороны Волги, получат свои имена, а их авторы будут награждены памятными призами и благодарственными письмами от организаторов.