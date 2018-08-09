Китайские производители медизделий заинтересовались площадкой ОЭЗ «Дубна»

ОЭЗ Дубна посетили представители компании Double Medical Technology Inc. - одного из ведущих производителей травматологической продукции в Китае. Потенциальные инвесторы из КНР рассматривают подмосковную территорию в качестве площадки для локализации своего нового производства.
ОЭЗ «Дубна» - четвертая по счету российская зона, с которой знакомятся китайские производители травматологической продукции из компании Double Medical Technology Inc. Компания занимается производством медицинских изделий, имплантируемых в организм человека, - имплантатов для травматологии, ортопедии и артроскопии. До этого визита были Зеленоград, Томск, Анжеро-Судженск в Кемеровской области. Цель столь тщательного изучения всех возможностей, которые предоставляют особые экономические зоны, – организация на территории одной из них совместного предприятия с российской компанией. ООО «Дабл Медикал», специалисты которой также приехали в Дубну, на данный момент является официальным дистрибьютором Double Medical Technology Inc., а с появлением нового производства станет ее равноправным партнером.
На выставке в Конгресс-центре, у карты территории с обозначением всех участков начальник отдела по привлечению резидентов АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов рассказал участникам делегации об инфраструктуре, предоставляемых компаниям мощностях и льготах, о процедуре свободной таможенной зоны, а также о проектах действующих резидентов био-медицинского кластера. А затем уже более подробно он ответил на вопросы гостей, которые, в основном, касались получения статуса резидента и непосредственно помещения, которое необходимо для аренды под новое производство.
– Я бы отметил, что «Дубна» - это одна из самых развитых ОЭЗ, с которыми мы познакомились, - сказал в завершение визита коммерческий директор Double Medical Technology Inc. Чжан Сигуй. - Нас устраивает логистика, то, что в городе завершается строительство моста, а в особой экономической зоне в этом году планируется закончить строительство Инновационно-технологического центра, площади которого можно будет взять в аренду. Теперь необходимо только сделать сравнительную характеристику по предоставляемым условиям, налоговым и иным льготам, преференциям, понять будущие мощности, количество работников, просчитать, насколько выгодно будет разместить производство на той или иной территории. Но «Дубна» нас очень впечатлила!