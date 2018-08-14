Интеллектуальная собственность и ОЭЗ в России

Интеллектуальная собственность не только улучшает нашу жизнь, делая ее более продуктивной (смартфон, находящийся в вашем кармане защищен патентом на промышленный образец) посредством обеспечения качества (автомобиль, несущий общеизвестный товарный знак) и создавая уверенность в том, что то, что вы используете, является надежным и подлинным. Это то вознаграждение, которое изобретатель получает в качестве признания его напряженной работы. Что произойдет, если он не защитит свое изобретение? У него не будет возможности развивать это изобретение либо дополнительно инвестировать в будущие производные работы на основе его изобретения без денежных средств или поддержки. Задачей правительства является предоставление всех видов поддержки для продвижения инноваций. Россияне подают только 0,19 заявки на выдачу патентов на тысячу жителей. Российские компании, научно-исследовательские институты и университеты не часто прибегают к патентованию и еще реже обращаются за международной правовой защитой своих изобретений. Это приводит к так называемому «инновационному проскальзыванию», которое оставляет за собой изобретение «неполного развития».

Российское правительство в последнее время предпринимает шаги, направленные на то, чтобы способствовать развитию деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, посредством внедрения ряда федеральных программ и проектов. Один из таких проектов, начатый в 2005 году и названный «Особая экономическая зона» (ОЭЗ), нацелен на опережающее развитие инновационных регионов посредством привлечения прямых иностранных и российских инвестиций, направленных на стимулирование создания новых высокотехнологичных компаний, а также тех компаний, которые ищут новые места для размещения производства.

ОЭЗ – это географический регион, в котором действуют хозяйственные и коммерческие законы, отличные от остальной части страны. Основной задачей является увеличение инвестиций посредством ослабления административных и бюрократических процедур в отношении инвестиций, налогообложения, регулирования трудовых отношений, таможенных требований и коммерческой деятельности.

Руководящими ведомствами, определяющими стратегию, на российском инновационном поле являются:

Министерство образования и науки – составление проектов документов и внедрение правительственной политики и правовых норм в области образования, науки, связанных с ними сферах – инновационной деятельности, развития национальных разработок и центров высоких технологий, национальных исследовательских центров и академгородков.

Министерство экономического развития – составление проектов документов и внедрение правительственной политики и правовых норм в области социально-экономического анализа и прогнозов, развития хозяйственной деятельности, инвестирования и государственных инвестиций, разработки и внедрения социально-экономических программ развития, создания и руководства специальными экономическими зонами.

Министерство промышленности и торговли – составление проектов документов и внедрение правительственной политики и правовых норм в секторах промышленности и обороны, внутренней и внешней торговли, действует в качестве уполномоченного федерального исполнительного органа, несущего ответственность за внедрение государственного регулирования во внешней торговле.

ОЭЗ могут быть разделены на четыре группы. В России в настоящее время существуют 26 ОЭЗ, из которых:

10 – промышленные и производственные зоны, расположенные в крупных промышленных областях, где основными отраслями являются производство автомобилей, химических веществ, нефтехимия, конструкционные материалы, бытовая техника и др.

6 – являются зонами технологического развития и инноваций, которые расположены в крупных центрах науки и образования с многолетними научными традициями и с признанными исследовательскими школами, а также с приоритетными секторами в области нанотехнологий, биотехники, медицинских технологий, IT, ядерной физики.

9 – туристические и рекреационные зоны, которые расположены в наиболее живописных и популярных местах и предлагают благоприятные условия для туризма, спорта, отдыха и других занятий.

1 – является портовой и логистической зоной и расположена в непосредственной близости от мировых транзитных путей.

Правительство существенно инвестировало в инфраструктуру. Когда компания или предприниматель (так называемый резидент) принимают решение присоединиться к ОЭЗ, то они получают доступ к уже готовой к использованию инфраструктуре. Офисные здания уже существуют, арендные ставки вполне привлекательны, а рабочие помещения полностью оборудованы. Это упрощает для резидента процедуру въезда и начала работы непосредственно с самого первого дня. Если же компания желает построить производственное предприятие, то она может подписать весьма привлекательный договор аренды земельного участка с низкими арендными ставками, и получить право выбора из нескольких земельных участков, иметь доступ к полномасштабной инфраструктуре снабжения, не оплачивать подключение к водопроводу, газовым магистралям, к магистралям подачи тепла или электроэнергии. АО «Особые экономические зоны» (РОСОЭЗ) – управляющая компания, в управлении которой находятся действующие и вновь создаваемые ОЭЗ, сообщает, что предлагаемая инфраструктура помогает экономить значительную сумму (до 30%) от первоначальных инвестиций, требующихся для начала хозяйственной деятельности. Вместе с объектами инфраструктуры, резидент получает преимущества и услуги, предлагаемые региональным или местным правительством и управляющими органами этих ОЭЗ.

Налоговые льготы: Резидент имеет право на льготы по налогу на прибыль, налогу на добавленную стоимость, налогу на недвижимое имущество компании, имеет право на пониженную ставку страховых взносов, таможенных пошлин и НДС на импортируемые товары.

Свободная таможенная зона: Резидент может импортировать и экспортировать продукцию иностранного происхождения (оборудование, сырьевые материалы, комплектующие, конструкционные материалы) без оплаты импортных пошлин и НДС.

Услуги одного окна: Резидент имеет доступ к реализации потребностей своей основной деятельности: бухгалтерский учет, кадры, юридические услуги, консультирование по налоговым вопросам и субвенциям, преференциальное ведущее программное обеспечение, услуги по вопросам интеллектуальной собственности, упрощенный наем иностранной рабочей силы, информация и PR.

Принимая во внимание тот факт, что ОЭЗ функционируют уже более 10 лет, РОСОЭЗ обобщило информацию об инвестировании, которая гласит, что общий объем капиталовложений составляет 430 миллиардов рублей (примерно 7,5 миллиардов долларов США), из которых 123 миллиарда рублей (примерно 2,14 миллиардов долларов) оступили из федерального государственного бюджета, 65 миллиардов рублей (примерно 1,13 миллиарда долларов) из региональных бюджетов и 222 миллиарда рублей (примерно 3,86 миллиарда долларов) – это частные инвестиции. Общие иностранные инвестиции составляют около 29%, в первую очередь, поступившие из Китая (примерно 1,45 миллиарда долларов), из США (примерно 0,8 миллиарда долларов), из Японии (примерно 0,5 миллиарда долларов), за ними следуют Турция, Германия, Франция, Швейцария, Бельгия и другие страны. В декабре 2017 года было зарегистрировано 525 компаний – резидентов, которые создавали 21000 рабочих мест, а также ряд новых компаний, подавших заявки на получение статуса резидента. В общей сложности 95 иностранных компаний из 32 стран пользуются статусом резидента в различных ОЭЗ. В целом, тенденция на создание ОЭЗ оказалась весьма успешной, она дала возможность привлечь не только российские, но и прямые иностранные инвестиции посредством предоставления благоприятных условий для хозяйственной деятельности и конкурентных преимуществ перед другими иностранными партнерами.

К сожалению, деятельность, связанная с интеллектуальной собственностью, все еще находится на невысоком уровне. Интеллектуальная собственность и ее виды имеют место почти во всех проектах ОЭЗ. Независимо от того, планирует ли компания производить или собирать какие-то специальные машины, или она намерена осуществлять научно-технические работы для того, чтобы внедрять новые технологии, или она разрабатывает современное программное обеспечение для своих клиентов, она должна думать о том, как управлять своим портфелем объектов интеллектуальной собственности. Как часть предлагаемых услуг резидент может использовать услуги, связанные с интеллектуальной собственностью, посредством получения консультаций в отношении патентования технологий, объектов интеллектуальной собственности, подготовки и подачи заявок на получение патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Каждое заинтересованное министерство располагает одним или другим проектом для внедрения, чтобы привлечь национальные или иностранные инвестиции в Россию, в первую очередь, в ОЭЗ. У Министерства образования и науки есть долгосрочный проект, который был начат в 2014 году и который будет продолжаться до 2020 года, с бюджетом в 197,7 миллиардов рублей (примерно 3,5 миллиардов долларов), в области науки и техники, и который открыт для иностранных компаний на предмет проведения совместных исследований с российскими партнерами. У Министерства промышленности и торговли имеется действующий проект стоимостью 110,2 миллиарда рублей (примерно 2 миллиарда долларов), относящийся к лекарственным средствам и к промышленности, производящей медицинское оборудование, который открыт для иностранных компаний, планирующих создать заводы-изготовители в одной из ОЭЗ. Права на объекты интеллектуальной собственности играют важную роль в рамках этих финансируемых договоров, поскольку совместные предприятия должны быть зарегистрированы в соответствии с законами Российской Федерации, а права на соответствующие объекты интеллектуальной собственности должны принадлежать им.

Для того, чтобы популяризовать патентование за рубежом, в 2016 году Министерство промышленности и торговли внедрило дотационный проект, направленный на то, чтобы компенсировать фактические расходы, понесенные национальными организациями, когда компания может быть вправе получить возврат 100% ведомственных пошлин, уплаченных иностранным патентным ведомствам, и возврат 70% гонорара патентных поверенных за юридические услуги.

Проект применяется при получении патентов по системе РСТ, изобретений, промышленных образцов в национальных и региональных ведомствах и при регистрации товарных знаков в рамках Мадридской системы.

Роспатент поддерживает и стимулирует национальное патентование, предлагая особые условия для малых и средних предприятий, компенсационные выплаты за патентные услуги, включая патентование промышленных образцов и регистрацию программного обеспечения. Евразийское патентование в рамках Евразийской патентной организации является еще одним удобным способом для российских национальных компаний для подачи единой заявки одновременно в восьми странах СНГ. Российские компании привлекают предложение скидки до 90% и подача заявок на русском языке. Странами-членами ЕАПО являются Туркменистан, Республика Беларусь, Республика Таджикистан, Российская Федерация, Республика Казахстан, Азербайджанская Республика, Киргизская Республика и Республика Армения. Официальным языком ЕАПО является русский, что позволяет экономить на переводе заявок.

Будучи самой большой и старейшей юридической фирмой в России и СНГ, наша юридическая фирма «Городисский и Партнеры» играет свою социальную роль в повышении значимости интеллектуальной собственности (ИС) посредством распространения знаний, передового опыта и информации о важности интеллектуальной собственности. Наш проект, названный «Школа ИС Городисский», набирает обороты в сфере сотрудничества с различными ведущими компаниями, организациями, университетами и институтами по всей стране посредством проведения мастер – классов, чтения лекций, организации семинаров и другой деятельности.

Офисы фирмы «Городисский и Партнеры» охватывают почти все главные инновационные и промышленные зоны по всей стране, включая ОЭЗ Дубна. В сотрудничестве с руководством ОЭЗ фирма «Городисский и Партнеры» предлагает особую тарифную стратегию для поддержания бизнеса, малых предприятий и стартапов. На начальном этапе сотрудничества мы организуем семинары, лекции, предоставляем резидентам консультации для того, чтобы акцентировать внимание на важности выработки всеобъемлющей стратегии, направленной на защиту прав на объекты интеллектуальной собственности, и на меры, необходимые для достижения желаемых результатов.

В завершение стоит упомянуть, что совместные усилия российских федеральных органов, Роспатента и Евразийской патентной организации дают позитивные результаты, поскольку осведомлённость об интеллектуальной собственности и о ее важности для хозяйственной деятельности среди российских компаний и организаций постоянно растет. Это также очень важно для иностранных компаний, которые заинтересованы в инвестировании в Россию, и которые привносят свои права на объекты интеллектуальной собственности в качестве части инвестиций и используют их для развития своего бизнеса.