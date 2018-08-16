Готовимся к триатлону «Николов Перевоз»

25 августа спортсменам предстоит проплыть 1,5 км, проехать на велосипеде 40 км и пробежать 10 км!

В этом году есть возможность заявиться на эстафету, то есть необязательно участвовать во всех трех этапах. Решайте, в чем сильны именно вы! Соберите команду, где каждый участник будет проходить определенный этап. Комбинации могут быть различны: три человека проходят по одному этапу или 2 человека проходят один и два этапа соответственно. Если вы один, то организаторы подберут вам команду!