Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионной системе

Основной целью законопроекта является повышение темпов роста пенсий неработающих пенсионеров и сохранение страховых принципов пенсионной системы Российской Федерации.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит уже в 2019 году проиндексировать страховые пенсии неработающих пенсионеров минимум на 7%, что более чем в два раза превышает уровень прогнозируемой фактической инфляции на конец 2018 года. Прибавка к пенсии будет зависеть от размера пенсии конкретного гражданина. Исходя из среднего размера пенсии в 2018 году на уровне 14,4 тыс. рублей, среднегодовая прибавка в 2019 году составит около 12 тыс. рублей.

В соответствии с законопроектом предлагается закрепить пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Переход к новым параметрам назначения пенсии планируется начать с 1 января 2019 года и осуществлять в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет для мужчин и 16 лет для женщин.

Повышение пенсионного возраста не коснется работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, многодетных женщин, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, водителей общественного транспорта, летчиков-испытателей и граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.

Право досрочного выхода на пенсию сохранится для ряда профессий, включая врачей, учителей и артистов, а также для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. Требования к специальному стажу этих работников не меняются, при этом срок обращения за пенсией для них будет установлен в соответствии с переходным периодом, предусмотренным в законопроекте.