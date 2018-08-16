Ездить из Дубны в Тверь станет намного удобнее

На объекте специалисты бетонируют ж/б плиту пролета, в скором времени завершат гидроизоляцию, установят барьерное ограждение, обустроят деформационные швы. Одновременно идет укладка дорожной одежды на подходах к мосту.

«Мост через реку Шоша (Иваньковское водохранилище) является одним из самых сложных, грандиозных по масштабам и интересных инженерных сооружений из всех возведенных на новой скоростной автомагистрали М-11 «Москва - Санкт-Петербург»», - отмечают в ГК «Автодор».

Сооружение имеет длину более 322 метров, оно стоит на пяти опорах, длина самого протяженного пролета составляет 90 метров. При строительстве моста применяются самые современные технические решения и материалы. Так, ж/б плита пролета выполнена из высокопрочного сталефибробетона, что повысит прочность, ударостойкость, практически до нуля снизит вероятность образования трещин. Главные балки пролета изготовлены из специальной атмосферостойкой стали, которая позволяет в 10 раз снизить коррозийность конструкции.