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Есенинский праздник поэзии 2018г

Культура     81     пн, 27.08.2018 - 11:25
Сергей Гор
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В «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» активно проходит подготовка к Есенинскому празднику поэзии.

Уже седьмой по счету Есенинский праздник поэзии пройдет в Дубне с 4 по 6 октября. К участию приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стихотворения, песни) и все любители творчества замечательного русского поэта.

Праздник поэзии включает в себя конкурсы по трем номинациям:

‒ авторское стихотворение (собственное сочинение),

‒ исполнение песен на стихи Есенина,

‒ чтение стихотворений Есенина.

Работы принимаются до 28 сентября 2018 года. Их можно присылать по почте (141981, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 мая, д. 3), приносить лично в библиотеку или отправить сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»). Также заявку можно заполнить в библиотеке или скачать на сайте библиотеки.

Программа праздника:

4 октября 15:00

‒ Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений

6 октября 15:00

‒ Выступление чтецов произведений Сергея Есенина

‒ Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина

‒ Награждение участников и победителей «VII Есенинского праздника поэзии»

Прослушивание номинантов, а также выступление и награждение победителей будет проходить в Центральном отделе «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 мая, д. 3, 2 этаж).

Часы работы библиотеки: будни – c 11 до 19 часов, суббота/воскресенье – выходной.

Телефоны для справок: 8 (49621) 3-09-48.

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

«VII ЕСЕНИНСКОГО ПРАЗДНИКА ПОЭЗИИ»

Дубна, 2018 год

 

1.     Задачи праздника

Содействовать:

Ø  Более глубокому изучению творчества С.А. Есенина и поэзии в целом

Ø  Развитию и поощрению творческой мысли

Ø  Привлечению к поэтическому творчеству всех желающих

Ø  Формированию чувства гордости за русскую национальную культуру, ее традиции и величие

 

2.     Организаторы праздника:

Ø  «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»

Ø  Государственный университет «Дубна»

Ø  Литературное объединение г. Дубны

 

3.     Организационный комитет Есенинского праздника поэзии:

Ø  Шимон Иван Ярославович – председатель Оргкомитета

Ø  Бикбова Багия Тимирбаевна

Ø  Воронин Александр Алексеевич

Ø  Гор Сергей Алексеевич

Ø  Долгих Людмила Юрьевна

Ø  Папазова Сталина Григорьевна

Ø  Пизик Светлана Петровна

Ø  Уличкина Ольга Николаевна

Ø  Уралов Валентин Елисеевич

 

4.     Номинации:

Ø  Авторское стихотворение (одно произведение, свободная тематика)

Ø  Чтение произведений Сергея Есенина (одно произведение)

Ø  Исполнение песни на произведения Сергея Есенина (одно произведение)

При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство.

 

5.     Дата и время проведения:

Ø  4 октября   15:00

Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений

Ø  6 октября   15:00

Выступление чтецов произведений Сергея Есенина

Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина

Награждение участников и победителей «VII Есенинского праздника поэзии»

 

Прослушивание номинантов (4 октября), а также выступление и награждение победителей (6 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.

 

6.     Условия участия в конкурсах:

Подтвердить своё участие необходимо до 2 октября 2018 г.:

Ø  Отправив сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»);

Ø  Отправив письмо-заявку по  адресу: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;

Ø  Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).

Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии  http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii

 

В заявке на участие в празднике необходимо указать:

Ø  Свои ФИО (или творческий псевдоним)

Ø  Координаты (почтовый или электронный адрес, телефон)

Ø  Номинацию (конкурс), в которой  будет представлен конкурсант.

Без контактных данных заявки и, представленные для участия в конкурсах материалы, не принимаются и не рассматриваются.

 

Часы работы «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения»:

Будни  –  c 11 до 19 час;

Суббота, воскресенье –  выходной.

Телефон для справок: 8 (49621) 3-09-48.

К участию в «VII Есенинском празднике поэзии» приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стих, песня) и, конечно же, все любители творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.

 

7.     Информационное обеспечение:

Ø  Информационный сайт библиотеки biblioteka-dubna.ru

Ø  Информационный портал Dubna.ru 

Ø  Информационно-аналитический портал «Дубна-inform»

Ø  Еженедельник «Кимры. Сегодня»

Ø  Городская газета «Площадь Мира»

Ø  Независимая городская газета «Встреча»

Ø  Еженедельная газета «Вести Дубны»

Ø   Телеканал «Дубна»

Ø  Телеканал «360» Дубна

 

8.     Спонсоры:

Ø  Гипермаркет «Ашан»

Ø  Гипермаркет «Перекресток»

Ø  Соколов Сергей Константинович – депутат Совета депутатов г. Дубны 

 

ЗАЯВКА

для участия в  конкурсах «VII Есенинского праздника поэзии»

(необходимое  подчеркнуть):

 

ü авторский конкурс одного стихотворения* (свободная тематика);

ü конкурс чтецов произведений С.А. Есенина (одно стихотворение);

ü конкурс исполнителей песен на стихи  С.А. Есенина (одна песня);

 

Фамилия:____________________________________________________________

Имя:________________________________________________________________

Отчество:____________________________________________________________

Дата рождения:_______________________________________________________

Домашний адрес:______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Название стихотворения / песни (указать композитора)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Аккомпанемент (если необходимо; указать, нужна ли доп. аппаратура)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Дата:                                                                    Подпись:

 

 

 

*  Авторское стихотворение прикладывать отдельным файлом.

 

Заявки принимаются до 2 октября 2018 года включительно.

 

Заявка заполняется самостоятельно участником и передается лично в библиотеку или по e-mail: bibl_dubna@mail.ru

Библиотека семейного чтения