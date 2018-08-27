Есенинский праздник поэзии 2018г

В «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» активно проходит подготовка к Есенинскому празднику поэзии.

Уже седьмой по счету Есенинский праздник поэзии пройдет в Дубне с 4 по 6 октября. К участию приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стихотворения, песни) и все любители творчества замечательного русского поэта.

Праздник поэзии включает в себя конкурсы по трем номинациям:

‒ авторское стихотворение (собственное сочинение),

‒ исполнение песен на стихи Есенина,

‒ чтение стихотворений Есенина.

Работы принимаются до 28 сентября 2018 года. Их можно присылать по почте (141981, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 мая, д. 3), приносить лично в библиотеку или отправить сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»). Также заявку можно заполнить в библиотеке или скачать на сайте библиотеки.

Программа праздника:

4 октября 15:00

‒ Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений

6 октября 15:00

‒ Выступление чтецов произведений Сергея Есенина

‒ Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина

‒ Награждение участников и победителей «VII Есенинского праздника поэзии»

Прослушивание номинантов, а также выступление и награждение победителей будет проходить в Центральном отделе «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 мая, д. 3, 2 этаж).

Часы работы библиотеки: будни – c 11 до 19 часов, суббота/воскресенье – выходной.

Телефоны для справок: 8 (49621) 3-09-48.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

«VII ЕСЕНИНСКОГО ПРАЗДНИКА ПОЭЗИИ»

Дубна, 2018 год

1. Задачи праздника

Содействовать:

Ø Более глубокому изучению творчества С.А. Есенина и поэзии в целом

Ø Развитию и поощрению творческой мысли

Ø Привлечению к поэтическому творчеству всех желающих

Ø Формированию чувства гордости за русскую национальную культуру, ее традиции и величие

2. Организаторы праздника:

Ø «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»

Ø Государственный университет «Дубна»

Ø Литературное объединение г. Дубны

3. Организационный комитет Есенинского праздника поэзии:

Ø Шимон Иван Ярославович – председатель Оргкомитета

Ø Бикбова Багия Тимирбаевна

Ø Воронин Александр Алексеевич

Ø Гор Сергей Алексеевич

Ø Долгих Людмила Юрьевна

Ø Папазова Сталина Григорьевна

Ø Пизик Светлана Петровна

Ø Уличкина Ольга Николаевна

Ø Уралов Валентин Елисеевич

4. Номинации:

Ø Авторское стихотворение (одно произведение, свободная тематика)

Ø Чтение произведений Сергея Есенина (одно произведение)

Ø Исполнение песни на произведения Сергея Есенина (одно произведение)

При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство.

5. Дата и время проведения:

Ø 4 октября 15:00

Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений

Ø 6 октября 15:00

Выступление чтецов произведений Сергея Есенина

Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина

Награждение участников и победителей «VII Есенинского праздника поэзии»

Прослушивание номинантов (4 октября), а также выступление и награждение победителей (6 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.

6. Условия участия в конкурсах:

Подтвердить своё участие необходимо до 2 октября 2018 г.:

Ø Отправив сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»);

Ø Отправив письмо-заявку по адресу: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;

Ø Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).

Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii

В заявке на участие в празднике необходимо указать:

Ø Свои ФИО (или творческий псевдоним)

Ø Координаты (почтовый или электронный адрес, телефон)

Ø Номинацию (конкурс), в которой будет представлен конкурсант.

Без контактных данных заявки и, представленные для участия в конкурсах материалы, не принимаются и не рассматриваются.

Часы работы «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения»:

Будни – c 11 до 19 час;

Суббота, воскресенье – выходной.

Телефон для справок: 8 (49621) 3-09-48.

К участию в «VII Есенинском празднике поэзии» приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стих, песня) и, конечно же, все любители творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.

7. Информационное обеспечение:

Ø Информационный сайт библиотеки biblioteka-dubna.ru

Ø Информационный портал Dubna.ru

Ø Информационно-аналитический портал «Дубна-inform»

Ø Еженедельник «Кимры. Сегодня»

Ø Городская газета «Площадь Мира»

Ø Независимая городская газета «Встреча»

Ø Еженедельная газета «Вести Дубны»

Ø Телеканал «Дубна»

Ø Телеканал «360» Дубна

8. Спонсоры:

Ø Гипермаркет «Ашан»

Ø Гипермаркет «Перекресток»

Ø Соколов Сергей Константинович – депутат Совета депутатов г. Дубны

ЗАЯВКА

для участия в конкурсах «VII Есенинского праздника поэзии»

(необходимое подчеркнуть):

ü авторский конкурс одного стихотворения* (свободная тематика);

ü конкурс чтецов произведений С.А. Есенина (одно стихотворение);

ü конкурс исполнителей песен на стихи С.А. Есенина (одна песня);

Фамилия:____________________________________________________________

Имя:________________________________________________________________

Отчество:____________________________________________________________

Дата рождения:_______________________________________________________

Домашний адрес:______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Контактный телефон: __________________________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

Название стихотворения / песни (указать композитора)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Аккомпанемент (если необходимо; указать, нужна ли доп. аппаратура)

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Дата: Подпись: