Есенинский праздник поэзии 2018г

В «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» активно проходит подготовка к Есенинскому празднику поэзии.
Уже седьмой по счету Есенинский праздник поэзии пройдет в Дубне с 4 по 6 октября. К участию приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стихотворения, песни) и все любители творчества замечательного русского поэта.
Праздник поэзии включает в себя конкурсы по трем номинациям:
‒ авторское стихотворение (собственное сочинение),
‒ исполнение песен на стихи Есенина,
‒ чтение стихотворений Есенина.
Работы принимаются до 28 сентября 2018 года. Их можно присылать по почте (141981, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 мая, д. 3), приносить лично в библиотеку или отправить сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»). Также заявку можно заполнить в библиотеке или скачать на сайте библиотеки.
Программа праздника:
4 октября 15:00
‒ Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений
6 октября 15:00
‒ Выступление чтецов произведений Сергея Есенина
‒ Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина
‒ Награждение участников и победителей «VII Есенинского праздника поэзии»
Прослушивание номинантов, а также выступление и награждение победителей будет проходить в Центральном отделе «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 мая, д. 3, 2 этаж).
Часы работы библиотеки: будни – c 11 до 19 часов, суббота/воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: 8 (49621) 3-09-48.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
«VII ЕСЕНИНСКОГО ПРАЗДНИКА ПОЭЗИИ»
Дубна, 2018 год
1. Задачи праздника
Содействовать:
Ø Более глубокому изучению творчества С.А. Есенина и поэзии в целом
Ø Развитию и поощрению творческой мысли
Ø Привлечению к поэтическому творчеству всех желающих
Ø Формированию чувства гордости за русскую национальную культуру, ее традиции и величие
2. Организаторы праздника:
Ø «Дубненская городская Библиотека семейного чтения»
Ø Государственный университет «Дубна»
Ø Литературное объединение г. Дубны
3. Организационный комитет Есенинского праздника поэзии:
Ø Шимон Иван Ярославович – председатель Оргкомитета
Ø Бикбова Багия Тимирбаевна
Ø Воронин Александр Алексеевич
Ø Гор Сергей Алексеевич
Ø Долгих Людмила Юрьевна
Ø Папазова Сталина Григорьевна
Ø Пизик Светлана Петровна
Ø Уличкина Ольга Николаевна
Ø Уралов Валентин Елисеевич
4. Номинации:
Ø Авторское стихотворение (одно произведение, свободная тематика)
Ø Чтение произведений Сергея Есенина (одно произведение)
Ø Исполнение песни на произведения Сергея Есенина (одно произведение)
При вынесении оценки работ и выступлений жюри учитывает соответствие тематике праздника, оригинальность, творческий подход, художественное мастерство.
5. Дата и время проведения:
Ø 4 октября 15:00
Прослушивание чтецов и исполнителей музыкальных произведений
Ø 6 октября 15:00
Выступление чтецов произведений Сергея Есенина
Выступление исполнителей песен на произведения Сергея Есенина
Награждение участников и победителей «VII Есенинского праздника поэзии»
Прослушивание номинантов (4 октября), а также выступление и награждение победителей (6 октября) будет проходить в «Дубненской городской Библиотеке семейного чтения» по адресу: г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, второй этаж.
6. Условия участия в конкурсах:
Подтвердить своё участие необходимо до 2 октября 2018 г.:
Ø Отправив сообщение-заявку на электронный адрес – bibl_dubna@mail.ru (с пометкой «заявка на Есенинский праздник поэзии»);
Ø Отправив письмо-заявку по адресу: 141981, Московская обл., г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3;
Ø Или принести заполненную заявку лично в «Дубненскую городскую Библиотеку семейного чтения» (г. Дубна, ул. 9 Мая, д. 3, 2 этаж).
Заявку можно заполнить в библиотеке, скачать на сайте библиотеки в разделе Есенинский праздник поэзии http://biblioteka-dubna.ru/eseninski-prazdnik-poezii
В заявке на участие в празднике необходимо указать:
Ø Свои ФИО (или творческий псевдоним)
Ø Координаты (почтовый или электронный адрес, телефон)
Ø Номинацию (конкурс), в которой будет представлен конкурсант.
Без контактных данных заявки и, представленные для участия в конкурсах материалы, не принимаются и не рассматриваются.
Часы работы «Дубненской городской Библиотеки семейного чтения»:
Будни – c 11 до 19 час;
Суббота, воскресенье – выходной.
Телефон для справок: 8 (49621) 3-09-48.
К участию в «VII Есенинском празднике поэзии» приглашаются поэты, исполнители произведений Сергея Есенина (стих, песня) и, конечно же, все любители творчества замечательного русского поэта Сергея Александровича Есенина.
7. Информационное обеспечение:
Ø Информационный сайт библиотеки biblioteka-dubna.ru
Ø Информационный портал Dubna.ru
Ø Информационно-аналитический портал «Дубна-inform»
Ø Еженедельник «Кимры. Сегодня»
Ø Городская газета «Площадь Мира»
Ø Независимая городская газета «Встреча»
Ø Еженедельная газета «Вести Дубны»
Ø Телеканал «Дубна»
Ø Телеканал «360» Дубна
8. Спонсоры:
Ø Гипермаркет «Ашан»
Ø Гипермаркет «Перекресток»
Ø Соколов Сергей Константинович – депутат Совета депутатов г. Дубны
ЗАЯВКА
для участия в конкурсах «VII Есенинского праздника поэзии»
(необходимое подчеркнуть):
ü авторский конкурс одного стихотворения* (свободная тематика);
ü конкурс чтецов произведений С.А. Есенина (одно стихотворение);
ü конкурс исполнителей песен на стихи С.А. Есенина (одна песня);
Фамилия:____________________________________________________________
Имя:________________________________________________________________
Отчество:____________________________________________________________
Дата рождения:_______________________________________________________
Домашний адрес:______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Контактный телефон: __________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________
Название стихотворения / песни (указать композитора)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Аккомпанемент (если необходимо; указать, нужна ли доп. аппаратура)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Дата: Подпись:
* Авторское стихотворение прикладывать отдельным файлом.
Заявки принимаются до 2 октября 2018 года включительно.
Заявка заполняется самостоятельно участником и передается лично в библиотеку или по e-mail: bibl_dubna@mail.ru