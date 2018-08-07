Дубна - лидер по числу пострадавших от укусов клещей

К подмосковным медикам за минувшую неделю обратилось около 900 человек, пострадавших от укусов клещей, сообщает управление Роспотребнадзора по Московской области.
"По данным оперативного мониторинга за прошедшую неделю (27 июля - 02 августа) в медицинские организации Московской области обратилось 864 человека, пострадавших от укусов клещей", - говорится в сообщении на сайте подмосковного Роспотребнадзора.
Уточняется, что среди пострадавших 198 детей.
При этом наибольшее число случаев укуса клещами людей зафиксировано на прошлой неделе в городских округа Дубна, Орехово-Зуево, Талдомском, Рузском, Павлово-Посадском и Дмитровском.
По данным регионального Роспотребнадзора, в Подмосковье выполнен план по обработке территорий против клещей: обработаны участки общей площадью около 2,7 тыс. га.
Удаление присосавшегося клеща следует проводить как можно быстрее, лучше в медицинском учреждении.
- При невозможности обращения в медицинское учреждение можно удалить клеща самостоятельно, желательно в резиновых перчатках. Удобнее всего удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом. Клеща захватывают как можно ближе к хоботку. Затем его аккуратно потягивают и при этом вращают вокруг своей оси в удобную сторону. Через 1-3 оборота клещ извлекается целиком вместе с хоботком.
- Если нет инструментов, то можно его удалить петлей из прочной нитки. Петлей клещ захватывается у основания хоботка, как можно ближе к коже и, аккуратно, пошатывая в стороны, вытягивается, не допуская резких движений. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность разрыва. Если в ранке осталась голова с хоботком, то страшного в этом ничего нет. Хоботок в ранке не страшнее занозы. Если хоботок клеща торчит над поверхностью кожи, то его можно удалить, зажав пинцетом и выкрутив. Удалить можно и у хирурга в Медицинском Центре «Здоровый ребенок». Если же хоботок оставить, то возникает небольшой гнойничок, и через некоторое время хоботок выходит.
- После удаления ранку обрабатывают йодом, спиртом или другими спиртосодержащими препаратами. В дальнейшем ранка обрабатывается йодом до заживления.
- Руки после удаления клеща надо вымыть с мылом, особенно тщательно – если удаление клеща происходило без перчаток.
- После укуса клеща в течение 2-3 недель необходимо следить за самочувствием и температурой, наблюдать за местом укуса. При повышении температуры, появлении головных и мышечных болей, недомогании, покраснении и появлении зуда в месте укуса необходимо обратиться за медицинской помощью.