Дубна - лидер по числу пострадавших от укусов клещей

"По данным оперативного мониторинга за прошедшую неделю (27 июля - 02 августа) в медицинские организации Московской области обратилось 864 человека, пострадавших от укусов клещей", - говорится в сообщении на сайте подмосковного Роспотребнадзора.

Уточняется, что среди пострадавших 198 детей.

При этом наибольшее число случаев укуса клещами людей зафиксировано на прошлой неделе в городских округа Дубна, Орехово-Зуево, Талдомском, Рузском, Павлово-Посадском и Дмитровском.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Подмосковье выполнен план по обработке территорий против клещей: обработаны участки общей площадью около 2,7 тыс. га.

Удаление присосавшегося клеща следует проводить как можно быстрее, лучше в медицинском учреждении.