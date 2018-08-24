Дубна и «ТЕНЗОР»: совместные перспективы

Второй раз за полгода с коллективом и ветеранами Приборного завода «ТЕНЗОР» встретились глава города Дубны М.Н. Данилов и председатель Совета депутатов С.А. Куликов. В беседе с работниками градообразующего предприятия представители законодательной и исполнительной власти рассказали о том, какие изменения происходят в наукограде, в каких федеральных и региональных целевых программах участвует муниципалитет, что уже сделано и что предстоит выполнить в ближайшее время.

Речь шла о ремонте дорог, тротуаров, подъездов многоквартирных домов, о благоустройстве дворов и замене уличного освещения, о камерах видеонаблюдения и новых детских игровых площадках. Среди давних проблем, которые удалось наконец решить, выделение земель для многодетных семей, возобновление строительства лечебного корпуса Дубненской городской больницы, снос дома 19 на ул. Правды, восстановление Водного стадиона…

О предстоящем визите городского руководства на «ТЕНЗОР» сотрудников оповестили заранее, и многие подготовили свои вопросы и предложения. Людей интересовало, как будет организовано движение личного и общественного транспорта после открытия моста через Волгу, появится ли стадион у школы №7, над которой шефствует предприятие, запретят ли подъезд автомобилей к озеру Лебяжье, чтобы это красивейшее место отдыха не превращалось в одну сплошную парковку, и когда там будет установлен контейнер для мусора.

Спрашивали и о перспективах развития микрорайона Большая Волга, где расположены производственные площади АО «ТЕНЗОР»: есть ли планы по улучшению спортивной инфраструктуры, построят ли здесь детскую поликлинику, как будут чистить зимой от снега пешеходные дорожки, по которым заводчане ходят на работу?

На часть вопросов глава города и председатель Совета депутатов в режиме прямого диалога ответили сразу, но большинство поднятых тем требует более детального изучения. Есть и такие «болевые точки», по которым полученные ответы не разъяснили позицию администрации города и остаются непонятными дальнейшие шаги: как, например, в ситуации с девятиэтажным домом 18 на улице Понтекорво, где в одном из подъездов треснула несущая стена и существует опасность обрушения.

Жители Дубны знают, что приборный завод с момента своего образования активно участвует в городской жизни. И сегодня, наряду с выполнением российских и международных контрактов, поиском новых направлений деятельности, инвестициями в перспективные разработки и модернизацию оборудования, а также строительство сборочно-монтажного корпуса в особой экономической зоне «Дубна», «ТЕНЗОР» готов помогать наукограду в его инновационном развитии. В том числе – в рамках пилотного проекта «Умный город» по внедрению современных информационных технологий в систему управления городскими процессами.

Но у предприятия есть определенные потребности, в частности, по увеличению электрических мощностей, и без поддержки городских властей не обойтись, подчеркнул генеральный директор АО «ТЕНЗОР» В.А. Голубев. Глава города М.Н. Данилов обещал приборному заводу свое содействие.