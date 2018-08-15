ДТП на трассе Дубна-Кимры-Горицы

12.08.2018 года в 22 часа 25 минут на 23 км автодороги Дубна-Кимры-Горицы Кимрского района Тверской области произошло ДТП
45-летний водитель, предположительно находясь в алкогольном опьянении, управляя автомашиной ВАЗ-2106, не учел дорожные условия, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил съезд в кювет.
В ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ-2106, который с полученными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение «Кимрской ЦРБ».