ДТП на автодороге Кимры-Клетино-Дубна 25 августа

34-летняя водительница, предположительно в алкогольном опьянении, не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген Поло с полученными травмами госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ «Кимрской ЦРБ», 29-летняя пассажирка также получила травмы различной степени тяжести, но после оказания медицинской помощи отпущена домой.