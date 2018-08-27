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ДТП на автодороге Кимры-Клетино-Дубна 25 августа

Происшествия     129     пн, 27.08.2018 - 11:53
Виктор Неф
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В 00 часов 45 минут на 2 км автодороги Кимры - Клетино - Дубна автомобиль Volkswagen Polo вылетел в кювет и опрокинулся

34-летняя водительница, предположительно в алкогольном опьянении, не справилась с управлением и совершила съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген Поло с полученными травмами госпитализирована в реанимационное отделение ГБУЗ «Кимрской ЦРБ», 29-летняя пассажирка также получила травмы различной степени тяжести, но после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Источник: 
ОГИБДД МО МВД России "Кимрский"
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