ДК "МИР" объявляет набор в творческие коллективы

Вокальный ансамбль "Метелица" (руководитель В. Немцев) - взрослые, любители популярных песен прошлых лет

Детская театральная студия "Балаганчик" (руководитель Ю. Кукарникова) - дети с 6 лет

Хоровая капелла "Бельканто" (худ. руководитель Д. Минаева, хормейстер Е. Хританкова) - молодежь и взрослые с 18 лет

Камерный хор "Кредо" (руководитель И. Качкалова) - молодежь и взрослые с 18 лет

Балет "Дубны" (руководитель И. Зайцева) - дети с 5 до 7 лет. Балетный зал ДК "Мир", тел: +7 496 2163979

Детская балетная студия "Фантазия" (руководитель С. Денисов) - дети с 4 до 7 лет. Балетный зал ДК "Мир", гимназия №11, тел: +7 496 2163979

Студия оригинального жанра "Добрый волшебник" (руководитель С. Ферджулян: фокусы, жонглирование, пантомима и т.д.) - дети с 8 лет, тел: +7 925 8762284

Телефон для справок: +7 496 2145931