День физкультурника в Дубне. Видео

В соревнованиях приняли участие 11 пар юношей и девушек 2003 года рождения и младше из Дубны, Москвы, Твери, Кимр и Белого городка. Играли по сетке с двумя поражениями.

По итогам турнира:

1 место у пары девушек из Москвы (Платонова)

2 место пара из Твери (Хоткин)

3 место пара из Дубны (Яновский)



Подробнее о турнире заместитель директора ДЮСШ олимпийского резерва г. Дубна А.И. Коняева в нашем видео.