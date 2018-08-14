День физкультурника в Дубне. Видео

В День физкультурника, на волейбольных площадках набережной им. Д.И. Менделеева в Дубне состоялся турнир по пляжному волейболу.
В соревнованиях приняли участие 11 пар юношей и девушек 2003 года рождения и младше из Дубны, Москвы, Твери, Кимр и Белого городка. Играли по сетке с двумя поражениями.
По итогам турнира:
1 место у пары девушек из Москвы (Платонова)
2 место пара из Твери (Хоткин)
3 место пара из Дубны (Яновский)
Подробнее о турнире заместитель директора ДЮСШ олимпийского резерва г. Дубна А.И. Коняева в нашем видео.
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