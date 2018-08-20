Что видят туристы с борта теплохода? Видео

Когда-то гостей Дубны приводили в неописуемый восторг наши чистые, тихие, уютные улочки. Ухоженные берега водоёмов. Часто можно было услышать о нашем городе, как о городе, где между сказочными домами, которые стоят в лесу, по тротуарам-тропинкам ходят люди. Старая Дубна, действительно, удивляла своей благообразностью и бережным отношением к природе.

Сегодня лесом высоток, окружённых чахлыми саженцами, плотной застройкой из торговых центров и мусором вокруг всего этого мало кого можно удивить.

Настали такие времена, когда удивление может вызвать элементарное отсутствие мусора на территории населённого пункта. А пока то, что наблюдают туристы с борта теплохода, вызывает совсем иные чувства. Скорее всего, чувство брезгливости и неуважения к людям, творящим подобное. Думается, самое время, хотя бы из самоуважения, привести в порядок «дом, в котором мы живём» и, что важно, постоянно поддерживать его в приличном состоянии.

В нашем видео небольшой участок берега между шлюзом №1 и новым мостом через Волгу.