Большая Волга, с днем рождения!

Решение о строительстве канала имени Москвы, частью сооружений которого является Иваньковская ГЭС, было принято 15 июня 1931 года. Первые строители (заключенные Дмитровлага) прибыли на строительную площадку, получившую рабочее название "Волжская плотина", 25 сентября 1933 года, в том же году были начаты земляные работы. В марте 1934 года были отсыпаны перемычки левобережного котлована, 23 августа того же года уложен первый бетон.

Одновременно велось строительство одноколейной железнодорожной ветки Вербилки - Темпы - Волжская плотина, которое началось в 1932 году и к 1935 году ветка была полностью введена в эксплуатацию. Таким образом, железнодорожная станция, с одной стороны, стала конечным пунктом Савеловского направления, а, с другой, вошла в единый транспортный узел, который включал в себя также пассажирскую (на Канале) и грузовую пристань (на Волге в районе "Керосинки").

Иваньковский гидроузел был самым первым и сложным из трех, предусмотренных общим планом строительства под названием "Большая Волга". Неудивительно, что новая железнодорожная станция получила это же название.

17 апреля 1937 г. была заполнена водой вся трасса канала Москва-Волга. 15 июля 1937 года открылась первая постоянная навигация по Каналу. Рядом со станцией начал расти рабочий посёлок гидроэнергетиков, речников и железнодорожников, также получивший название Большая Волга. 13 декабря 1960 год последовал Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об объединении городов Дубна и Иваньково в единый город Дубна, в соответствии с которым поселок Большая Волга окончательно стал частью города.

Н. П. Викторова, много лет проработавшая в горсовете, собрала большой фактический материал об улицах города и их переименованиях; волею случая этот материал лёг в основу первой версии "Топонимики Дубны", а в 2005 году её очерк "Откуда пошли улицы нашего города", переработанный ею, был, наконец, опубликован в газете "Встреча". Из очерка мы узнаём, что:

Первым улицам и кварталам Большой Волги давали названия в зависимости от размещения на них тех или иных административных, хозяйственных организаций, служб: Лесозавод, Комендантский, Конпарк, Райгородок, Техучасток, 1-й и 2-й участки, поселок Техника.

Все эти названия исчезли из нашей жизни вместе с объектами, на которые они указывали. Из того же очерка Н. П. Викторовой мы узнаём, что: