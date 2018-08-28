Блохинка закрывается на ремонт

С 1 сентября на неопределенное время прекращается прием и выдача книг: пожалуйста, запаситесь чтением! Мы понимаем, что детям и особенно школьникам ремонт доставит наибольшие неудобства и сделаем всё возможное, чтобы детский абонемент мог выдавать хотя бы программную литературу своим читателям.

Мы сохраним, насколько это возможно, работу сообществ, которые собираются под крышей Блохинки. Для этого мы договариваемся с дружественными площадками, готовыми приютить наши проекты на время ремонта. Уже известно, что Курилки Гутенберга, Почитайки и ВИПы (встречи для тех, кто Вырос Из Почитайки) будут проходить в Музее ОИЯИ, а Литературный клуб - в кафе "Кондитерское".

Перед походом в библиотеку обязательно звоните по телефонам : +7 496 216-64-37 и 216-61-25 и узнавайте свежие новости.

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