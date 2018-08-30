Без Дубны на Северном флоте далеко не уплывешь

Личный состав вахты по противоподводно-диверсионной обороне крейсера «Маршал Устинов» и большого противолодочного корабля «Североморск» выполнил гранатометание для предотвращения нападения на корабли и суда отряда подводных диверсионных сил и средств условного противника, сообщает пресс-служба СФ. Также военные моряки провели учение по отражению условной атаки террористов на быстроходных лодках и отработали поражение малоразмерных надводных целей из крупнокалиберных пулеметов.

Во время якорной стоянки экипажи кораблей также отработали мероприятия по борьбе за живучесть, провели противоаварийные осмотры материальной части, пополнили запасы воды и топлива от танкера «Дубна».

Небольшие военные танкеры типа «Дубна» были построены финской фирмой «Rauma-Repola» для Советского Союза в 1973 — 1978 годах. Серия этих кораблей состояла из четырёх танкеров, служивших на Черноморском, Северном и Тихоокеанском флотах ВМФ СССР, затем ВМФ России. Один из танкеров отошел ВМФ Украины.

Танкеры типа "Дубна" предназначены для обеспечения кораблей и подводных лодок дизельным топливом, мазутом, авиационным керосином, моторным маслом, водой и продовольствием с возможностью передачи на ходу.