Ямы на дорогах и тротуарах Дубны оцифруют. Видео

Асфальтовую крошку применяют для укрепления обочин, подсыпки неровностей на дворовых территориях и проездов в гаражных и дачных кооперативах.

Кроме того, новая технология в работе дорожников позволяет для каждой ямы на городских и дворовых дорогах устанавливать свои координаты.

Напомним, что с помощью специального приложения «Дороги Подмосковья», которое запущено в 2016 году, все ямы на дорогах снимают на смартфон с привязкой к точным координатам.

Информация поступает в базу данных, где регистрируется каждая яма. Дорожники приезжают на место и после завершения работ место ремонта снова фотографируют, а результат отправляют в систему. Без этого фотодокумента получить деньги за работу они не смогут. В ходе брифинга был звучен озвучен перечень подлежащих ремонту тротуаров.

Подробнее в видео