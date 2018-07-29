Он взлетел чуть выше и сел там...

Герой Советского Союза (22.07.1966), заслуженный летчик-испытатель СССР (21.02.1969), генерал-майор авиации (02.1983), заслуженный тренер СССР (1976), мастер спорта международного класса (1975) Александр Васильевич Федотов родился 23 июня 1932 года в городе Сталинград (Волгоград).

В 1950 окончил Сталинградскую спецшколу ВВС. В 1952 окончил АВВАКУЛ и был оставлен в училище летчиком-инструктором. В 1958 Александр Федотов окончил Школу летчиков-испытателей, в 1965 – МАИ.

С августа 1958 – на летно-испытательной работе в ОКБ имени А.И.Микояна. С 1962 он – старший летчик-испытатель ОКБ, сменив на посту шеф-пилота фирмы Г.К.Мосолова.

Поднял в небо и провёл испытания Е-6Т/2 (МиГ-21Ф-13) (октябрь 1959), Е-150 (8.07.1960), Е-8/2 (13.07.1962), Е-155Р (МиГ-25Р) (6.03.1964), МиГ-23 («23-11») (10.06.1967), МиГ-23С (28.05.1969), МиГ-25РУ (25.12.1969), МиГ-23М (июнь 1972), Е-155МП (МиГ-31) (16.09.1975), МиГ-29 («9-12») (6.10.1977).

Участвовал в испытаниях МиГ-19, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-27, МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, Е-152А, СМ-12; провел испытания МиГ-23 на критических режимах полета.

Впервые в стране достиг скорости, соответствующей М=3. Установил 18 мировых авиационных рекордов (из них 3 рекорда – абсолютные).

Вместе со штурманом В.С. Зайцевым погиб 4 апреля 1984 г. во время полета на отработку топливной системы МиГ-31 №202.