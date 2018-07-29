В Дубне вновь открыт Водный стадион

Самая титулованная из дубненских выступающих воднолыжников сегодня, 16-летняя Юлия Удовиченко своим показательным выступлением открыла воднолыжный стадион наукограда после реконструкции. С коллегами по секции она продемонстрировала катание, прыжки и акробатические трюки.

«Это большая честь открывать этот праздник. Я очень рада, что мне дали шанс прыгнуть первой, проехать по новому стадиону. Я хочу поблагодарить, что сделали нам новый стадион», — сказала чемпионка России по прыжкам с трамплина Юлия Удовиченко.

Впервые за последние 5 лет здесь звучат аплодисменты, одобрительные выкрики, смех зрителей. Открытие приурочено ко Дню рождения Дубны.

«Ура! Наконец это случилось! Сегодня апробация водного стадиона. Полный зал — как я сказал Владиславу Юдину! Ирина Роднина приехала, и у жителей глаза горят — самое дорогое», — сказал глава Дубны Максим Данилов.

Сегодня здесь выступали воднолыжники — чемпионы и начинающие спортсмены. Зрителям продемонстрировали гонки на байдарках и каноэ, фристайл на гидроциклах — в праздничной программе фестиваля были представлены почти все виды водного спорта.