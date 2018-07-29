В Дубне вновь открыт Водный стадион

Фестиваль водных видов спорта состоялся в Дубне в День города. Он прошел в старом русле Волги – на открывшемся после реконструкции воднолыжном стадионе имени Валерия Нехаевского. Впервые за пять последних лет на трибунах – зрители, звучат аплодисменты.
Самая титулованная из дубненских выступающих воднолыжников сегодня, 16-летняя Юлия Удовиченко своим показательным выступлением открыла воднолыжный стадион наукограда после реконструкции. С коллегами по секции она продемонстрировала катание, прыжки и акробатические трюки.
«Это большая честь открывать этот праздник. Я очень рада, что мне дали шанс прыгнуть первой, проехать по новому стадиону. Я хочу поблагодарить, что сделали нам новый стадион», — сказала чемпионка России по прыжкам с трамплина Юлия Удовиченко.
Впервые за последние 5 лет здесь звучат аплодисменты, одобрительные выкрики, смех зрителей. Открытие приурочено ко Дню рождения Дубны.
«Ура! Наконец это случилось! Сегодня апробация водного стадиона. Полный зал — как я сказал Владиславу Юдину! Ирина Роднина приехала, и у жителей глаза горят — самое дорогое», — сказал глава Дубны Максим Данилов.
Сегодня здесь выступали воднолыжники — чемпионы и начинающие спортсмены. Зрителям продемонстрировали гонки на байдарках и каноэ, фристайл на гидроциклах — в праздничной программе фестиваля были представлены почти все виды водного спорта.
«Дубна — супер. Зеленый красивый чистый город. Мне очень нравится. С Днем рождения! Перееду жить к вам, может быть», — поделился впечатлениями аквабайкер из Москвы Владислав Воробьев.