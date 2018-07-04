В Дубне учителя обменялись опытом по преподаванию физики

Увлеченного своим предметом учителя видно сразу: он рассказывает с удовольствием, слушать его интересно. А для физика эксперименты — обязательная часть программы. Андрей Тарчевский преподает в старших классах математической школы. Готовить оборудование для экспериментов ему помогают ученики.

«По-моему, самые прекрасные и самые интересные опыты делаются своими руками. Если их делают дети, то вообще очень здорово. Дети делают какую-то схему — и она работает. В этом есть определенный смысл, определенное счастье и определенный путь», — уверен Андрей Тарчевский.

Физик демонстрирует коллегам опыты, большинство из которых готовили школьники. Они сами паяли, клеили, монтировали. Как правило, для лабораторного оборудования приспосабливают самые простейшие вещи, даже мусор — старые кастрюльки, коктейльные трубочки, пластиковые бутылки.

И как выяснилось на встрече учителей физики из разных стран, такая изобретательность свойственна не только для русских педагогов. Учитель физики международной школы имени Ганди Рауль Гупта приводит в пример использование для опытов обыкновенной расчески: «Мы тоже используем расческу для опытов — для демонстрации статического электричества. Мы используем все, что только можно — шарики, игрушечные машинки, сами конструируем. Используем множество подручных предметов, которые находятся в классе, детям это нравится».

Магия физики — на службе образования и науки. Педагоги видят свою задачу в мотивации. Заинтересовать школьников демонстрацией физических опытов — означает помочь им расширить горизонт своих знаний, заставить задуматься об устройстве окружающего мира.

«Показываем и объясняем обязательно. Не чтобы просто удивить детей, а чтобы их сподвигнуть на самостоятельное изучение, исследования. Это — цель. Поднять интерес к науке, к научным исследованиям. Ну и, в последнюю очередь, к деятельности ОИЯИ», — говорит консультант международной научной школы для учителей физики Дмитрий Дряблов.

Обмен «опытами» состоялся в рамках проведения в Дубне Международной научной школы для учителей физики в Объединенном институте ядерных исследований. Эта группа работала по теме «Научное шоу». Педагоги и их ученики из России, Беларуси, Индии, Молдовы и Украины знакомились в лабораториях института с наукой в самой современной ее интерпретации, осматривали уникальные физические установки, участвовали в конференциях и круглых столах.