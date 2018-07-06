В Дубне стражи порядка провели урок по ПДД с дошколятами

С целью формирования навыка безопасного поведения в дорожной ситуации и профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, госинспектор провела занятие с малышами.

В игровой форме инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения рассказала юным пешеходам правила перехода проезжей части, напоминала о правилах перевозки детей в автомобилях и показала развивающие детские мультфильмы по ПДД. На встрече с инспектором дошколята вместе с воспитателями подготовили творческий автогородок. Участники конкурса продемонстрировали свои яркие работы по созданию детских машин из картона.

Завершилось мероприятие викториной и физкультурной разминкой, где весело под музыку все участники акции выполняли задания и месте с госинспектором повторяли правила дорожного движения.