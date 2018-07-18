В Дубне полицейские провели детский межрегиональный праздник «Форт ГАИ 2018»

С целью формирования навыков безопасного поведения на дорогах, укрепления дорожной дисциплины среди детей и подростков, привлечения общественного внимания к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, госавтоинспекторы организовали конкурс для отрядов Юных инспекторов движения.

В детском празднике приняли участие 5 муниципальных районов: г. Кимры (Конаковский район), г. Талдом (Дмитровский муниципальный район) и городской округ Дубна.

Подготовка и проведение мероприятия осуществлялась рабочей группой, в состав которой вошли представители Администрации г.о. Дубна, сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Дубны, Дубненское местное отделение партии «Единая Россия», местное отделение МОРО ВОО "Молодая Гвардия " Дубна.

Для участников праздника была подготовлена развлекательная программа. На несколько часов детский лагерь стал Островком Безопасности. Ребятам предстояло пройти через несколько этапов: знатоки ПДД, фигурное вождение на велосипеде, квест по ПДД, санитарный пост, конкурсы «Эрудиты» и «Соблюдаем ПДД». Завершилось мероприятие подведением итогов и награждением победителей.

Первое место занял отряд ЮИД г.о. Дубна, второе место – отряд из г. Дмитров, третье место – г. Талдом.