В Дубне начала работу Х Всероссийская школа «Кадры будущего»

Десятая летняя научно-техническая школа «Кадры будущего» в течение недели будет принимать талантливых старшекурсников из десяти российских вузов, в том числе университета «Дубна». Она организована администрацией г. Дубны и проводится при участии Управляющей компании ОЭЗ «Дубна», ее резидентов, Объединенного института ядерных исследований, предприятий научно-промышленного комплекса города и университета «Дубна».

Школа является одной из площадок для кадрового обеспечения молодыми специалистами особой экономической зоны и предприятий НПК города. Поэтому в ее работе в этот раз принимают участие 19 городских компаний, представители инвесторов ОЭЗ, которые заинтересованы в новых кадрах.

Студенты представят проекты по трем направлениям - проектирование сложных технических систем, информационные технологии, нанотехнологии. Ребят ждут не только интересные экскурсии, эксперименты, научно-практические занятия и мастер-классы, но и встречи с потенциальными работодателями, а многие из них пройдут практику на дубненских предприятиях.

- Результат десятилетней деятельности Всероссийской школы «Кадры будущего» довольно показательный, - говорит ее исполнительный директор Сергей Швидкий. – По нашей статистике уже более 50 молодых людей связали свою судьбу с подмосковным наукоградом. А многие из них сегодня участвуют в мероприятии в качестве волонтеров.

Итоги научно-технической студенческой школы также подведут в Конгресс-центре ОЭЗ «Дубна». На пленарном заседании будут представлены отчеты проектных команд и оценки работ руководителей тематических секций. Традиционно лучшие команды будут награждены ценными призами, и всем слушателям школы «Кадры будущего» вручат свидетельства об ее окончании.