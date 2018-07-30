В День города открылся водный стадион в Дубне. Видео

28 июля на трибунах нашего всемирно известного спортсооружения не было свободных мест.

Поздравляя жителей Дубны с праздником глава города М.Н. Данилов выразил уверенность в том, что этот спортивный объект, как и в недалёком прошлом, вновь будет принимать спортивные соревнования самого высокого уровня.

В своём поздравлении с Днём города депутат Госдумы И.К. Роднина отметила, что дубненцы могут не только плодотворно работать, но и умеют красиво жить.

Надо отметить, что и в различных видах спорта у дубненцев достаточно высокие результаты.

После торжественной части представители аквабайка, водных лыж и гребного спорта продемонстрировали зрителям своё мастерство.

Несколько подпортили праздничное настроение людям транспортники. Уехать с одного берега на другой стало возможным только в битком-набитых в 30-градусную жару «богданах». Да и тех приходилось ждать по 40 минут.

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