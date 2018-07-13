Уличную галерею исторических рисунков создают в Дубне

Авторы идеи — руководство Волжского района гидротехнических сооружений (ВРГС) и дубненская художница Анастасия Злобина. Подбирать старые фотографии им помогали местные краеведы. Задача — показать историю канала имени Москвы документально точно, так, как изображено на снимках середины прошлого века. Картинная галерея находится под открытым небом.

27 секций бетонного забора стали новым арт-объектом города. На них запечатлены красивейшие образцы классического архитектурного стиля — величественные и парадные, украшенные скульптурными группами, декоративными каравеллами, витражами и арками.

«Раньше здесь всегда заканчивались выпускные вечера. Мы шли пешком и приходили на аварийные ворота, которые являются, по сути, самым красивым зданием нашего города, просто находящимся на некотором отдалении от центра. Это — шедевр Ивана Корнелиевича Белдовского, архитектора. Они сделаны так, чтобы ими любоваться», — рассказал сотрудник Музея археологиии краеведения Дубны.

Строительство дубненского участка канала имени Москвы — ВРГС — стало одной из отправных точек в образовании наукограда, началом объединения пяти деревень на двух берегах в один город.

«Они, можно сказать, градообразующими были. В 1937 году, когда были введены в эксплуатацию, вокруг этих сооружений город Дубна стал обрастать, стали приезжать люди. Это — история. Хотелось бы отразить, чтобы люди знали эту историю, знали, что значат эти сооружения», — поделился начальник Волжского района гидросооружений ФГБУ «Канал имени Москвы» Денис Ахаев.

Создательница уличной галереи исторических рисунков работает специальными красками — акриловыми на водной основе, они морозо- и влагоустойчивые, предназначены именно для фасадных работ, практически не выгорают на солнце. Художница рассчитывает, что новый арт-объект с глубоким историческим смыслом будет доступен зрителям много лет.