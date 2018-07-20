Три человека погибли в ДТП на трассе Тверь-Горицы-Кимры. Видео

По всей видимости, водитель легкового автомобиля неверно выбрал скоростной режим и, не успев вовремя затормозить, врезался в стоящую фуру. Лада двигалась на высокой скорости, поэтому удар получился сильным. Передняя часть машины почти полностью ушла под полуприцеп. В момент столкновения в салоне легкового автомобиля находились три человека — водитель и два пассажира. Все они скончались на месте происшествия. Тела погибших оказались заблокированы в груде искореженного металла, извлекать трупы пришлось сотрудникам аварийно-спасательной службы с применением спецсредств.