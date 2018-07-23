ТПП Дубны привлекает инвесторов в город

Одним из потенциальных инвесторов, которому ТПП г.Дубны оказывает содействие в выходе на российский рынок, является немецкая компания MIG, производящая инновационные защитные покрытия для отделки внутренних и наружных стен жилых и производственных зданий, основанные на разработанной компанией технологии сдвоенных гибридных мембран. Данная технология и используемые для покрытия материалы обеспечивают решение проблем теплоизоляции зданий (энергопотребление сокращается до 40%), устраняют возможность появления грибков, плесени, пыли, улучшает звукоизоляцию. Материалы безопасны для здоровья, особенно благоприятны для людей страдающих аллергией, и имеют наивысшую оценку Европейской сертификационной экологической организации.

Учредитель и директор немецкой компании MIG господина Вольфганга Бондера вместе с российскими представителями компании посетил особую экономическую зону «Дубна», где состоялось обсуждение условий и возможностей размещения в ближайшей перспективе производства компании.

- Это уже второй визит представителей компании MIG в Дубну, первый состоялся в апреле текущего года, когда в палате мы организовали презентацию инновационной и запатентованной технологии компании для строительных организаций города. За это время в Дубне появился первый объект, в отделке стен которого применены материалы компании MIG и мы имели возможность убедиться на практике в их преимуществах перед традиционно применяемыми материалами на российском рынке, - отметил президент ТПП г.Дубны Владимир Бобров, - Наша палата планирует и в дальнейшем оказывать практическую помощь компании в работы на российском рынке и локализации производства в Дубне.

По окончании визита в Дубну руководитель компании MIG отметил, что Дубна и ее особая экономическая зона – отличное место для реализации проекта компании.

В тот же день президент палаты Владимир Бобров и начальник отдела по привлечению резидентов АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов встретились с представителями российской IT компании, продвигающей технологию социальной сети планирования, позволяющей эффективно управлять любыми проектами и процессами от формирования идеи до их практической реализации.

Представители компании, рассматривающие подходящую площадку для реализации своего проекта, получили подробную информацию о преференциях и льготах для резидентов особой экономической зоны, порядке получения статуса резидента и возможностях для размещения компании на арендованных площадях.

Генеральный директор компании Сергей Брагин рассказал о направлениях деятельности своей организации и выразил интерес к размещению компании на территории ОЭЗ «Дубна».