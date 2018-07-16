«ТЕНЗОР» в ОЭЗ "Дубна"

О «ТЕНЗОР» в статусе резидента Особой экономической зоны «Дубна» ведет подготовку к строительству административно-производственного корпуса в правобережной части ОЭЗ.
Напомним, что в декабре 2017 года было подписано соглашение между предприятием и министерством инвестиций и инноваций Московской области о ведении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ «Дубна». В феврале 2018 года заключен договор аренды земельного участка площадью 1,28 га в районе Большеволжской улицы сроком на три года. Уже в будущем году здесь разместится сборочно-монтажное производство приборного завода «ТЕНЗОР».
Компания-проектировщик ООО «Ронинтекс», выбранная в марте по результатам конкурса, завершила разработку архитектурно-планировочного решения со схемой прокладки инженерных сетей, генеральным и поэтажными планами здания.
– После стадии согласования этого проекта с руководством ОЭЗ «Дубна» мы приступим к геологическим изысканиям: эти исследования необходимы для проверки грунтов под будущим четырехэтажным капитальным сооружением. После подготовки полного комплекта документов и рабочих чертежей нашего объекта направим его на государственную экспертизу, чтобы получить разрешение на строительство, – рассказал директор по персоналу и коммуникациям АО «ТЕНЗОР», руководитель программы по созданию новой промышленной площадки в Особой экономической зоне «Дубна» Михаил Подлесный.