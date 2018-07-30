«ТЕНЗОР»: герб, флаг, гимн

Совет директоров АО «ТЕНЗОР» (г. Дубна Московской обл.) под председательством А.А. Андреева провел 26 июля второе заседание в новом составе, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся деятельности предприятия.

С докладами выступили директор по средствам и автоматизированным системам управления технологическими процессами В.А. Пушкин, директор по управлению проектами А.Н. Марьенко и коммерческий директор К.З. Рухадзе. Они предоставили оперативную информацию о договорах и контрактах на 2018 и 2019 годы.

Близится торжественная дата – 6 августа коллектив и ветераны будут отмечать полувековой юбилей предприятия. В 1968 году было принято решение о создании в Дубне приборного завода и определено место для строительства – район Большая Волга. А пять лет спустя, как раз 6 августа, с выпуском первой детали «ТЕНЗОР» приступил к производственной деятельности.

Директор по персоналу М.В. Подлесный рассказал о ходе выполнения запланированных мероприятий, посвященных 50-летию завода.

В преддверии праздника члены Совета директоров поддержали предложение правления отметить успехи в работе лучших сотрудников корпоративными наградами: золотым знаком отличия в труде и медалью «За достигнутые успехи в труде».